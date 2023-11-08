Marmara’daki depremin ardından Naci Görür’den açıklama

Marmara Denizi’nde deprem oldu. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 23.05’te deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise depremin Balıkesir Erdek’te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
İstanbul ve birkaç kentte hafif şekilde hissedilen depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi.
NACİ GÖRÜR: ÖNCÜ FALAN DEMEK, SPEKÜLASYON YAPMAK DOĞRU DEĞİL
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, “Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Jeol.Müh. Behzat Gönül - Jeoloji Mühendisi olarak depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta 17/08/1999 yılı Ml:7.4'lük Kocaeli depremini önceden bilinçli olarak tespit yaptım ve halen depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var.
Depremleri önceden kesin olarak tespit yapabilmek için, arazide fay zonları bolgesinde "Saha Jeolojisi" çalışmaları yapabilmem gereklidir ve zorunludur.
Beklenen büyük İstanbul depremini yapacak fay segmenti tümden denizin içinde olduğundan, İstanbul depremini önceden tespit yapabilmek için "Marmara Denizi" çevresini ve tüm "Marmara Bölgesi" karasal alanında "Saha Jeolojisi" çalışmaları yapabilmem gereklidir, bu çalışmalarda İstanbul ve bölgede bulunan insanlara ve işletmeler ile sanayi tesislerine zarar verecek diğer yıkıcı depremleri de önceden tespitini yapabilirim. Bu çalışmalar için yapilacak parasal harcamaların olduğunu bilmekteyiz. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).
Jeol.Müh. Behzat Gönül - Bu bilginin bize ne faydası var. Ardından daha büyük bir deprem gelir mi veya gelmez mi kesin cevabı neden verilmiyor. Yorum yazan insanların ortak sorusudur.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.