Marmara’daki depremin ardından Naci Görür’den açıklama

Jeol.Müh. Behzat Gönül - Jeoloji Mühendisi olarak depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta 17/08/1999 yılı Ml:7.4'lük Kocaeli depremini önceden bilinçli olarak tespit yaptım ve halen depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var.

Depremleri önceden kesin olarak tespit yapabilmek için, arazide fay zonları bolgesinde "Saha Jeolojisi" çalışmaları yapabilmem gereklidir ve zorunludur.

Beklenen büyük İstanbul depremini yapacak fay segmenti tümden denizin içinde olduğundan, İstanbul depremini önceden tespit yapabilmek için "Marmara Denizi" çevresini ve tüm "Marmara Bölgesi" karasal alanında "Saha Jeolojisi" çalışmaları yapabilmem gereklidir, bu çalışmalarda İstanbul ve bölgede bulunan insanlara ve işletmeler ile sanayi tesislerine zarar verecek diğer yıkıcı depremleri de önceden tespitini yapabilirim. Bu çalışmalar için yapilacak parasal harcamaların olduğunu bilmekteyiz. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).