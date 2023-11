“KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Güzel bir karşılaşma olduğunu dile getiren ve taraftarlara teşekkür eden Barış Alıcı açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi; "Güzel bir karşılaşma oldu. Çok zorlu geçtiğini biliyorduk. Göztepe deplasmanı çünkü zor bir deplasmandı. Biz hafta başından sonuna kadar Göztepe için çok iyi çalışmalar yaptık. Nitekim onların nasıl bizde tehlikeye yaratabileceğini biliyorduk. Taçlarda ve kornerlerde özellikle çok pozisyon bulan bir takımdı ama biz hafta içinde bu duruma çok iyi çalıştık. Yani onların nasıl oynadığını bildiğimiz için çok pozisyonda vermedik.

“OYUNUMUZU ÇOK İYİ YANSITTIK”

Ben onlardan ziyade kendi oyunumuzu çok iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Olması gerektiği gibi oynadık, çok iyi mücadele ettik, pozisyonlar bulduk, iştahlı oynadık ve sonucunda da 3 puanla Kocaeli'ne geldik. Ben çok mutluyum bu 3 puandan dolayı çünkü bu 3 puan bazı şeylerin başlangıcı olacak bence. Zor bir müsabakayı kazandık. Ardından şimdi Çorum maçı var. Ben bu maça çok daha ümitliyim çünkü iç saha taraftarımız da desteğiyle beraber, aynı iştahımızı sahaya yansıtırsak inşallah 3 puanı alıp milli takım arasına gireriz.

“KENDİMİ HAZIR TUTUYORUM”

Ben her zaman kendimi hazır tutuyorum. Oynasam da oynamasam da sonradan girsem de antrenmanlarla kendimi hazır tutuyorum. Nitekim burada da bana şans geldi. Ben de iyi kullandığım şansımı ve takımıma yardımcı olmaya devam ettim ama bizim takımda kim oynarsa oynasın zaten yüzde 100’ünü veriyor. Sağ olsun herkes çok profesyonel karakterli bir oyuncu grubu var. Ben de yararlı olmaya çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla mücadelenin verdim, iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Ben de inşallah hem takım olarak hem ben bireysel olarak her hafta böyle üstüne koyarım ve hem takım olarak hem bireysel olarak her hafta daha iyi performans sergilerim.

TARAFTARI DAVET ETTİ

Böyle bir güzel bir müsabakayı kazanarak havayı da arkamıza aldık. Şimdi özellikle içerideki maçta taraftarlarımızın bence çok daha sayısının artacağını düşünüyorum. Zaten çok destek oluyorlar, sağ olsunlar ama şimdi hedef oynadıkça bizler de daha çok keyif alıyoruz ve onlara da futbolumuzla daha çok keyif vermek istiyoruz. Son gün taraftara açıldı. Sağolsunlar Göztepe maçını da hemen fullediler, ilk günden biletler hemen bitti. Onların desteği de bizim için çok önemliydi. Biz de onların yüzünü kara çıkarmadık ve iyi mücadele ve 3 puan aldık. Şimdiki önümüzdeki maçlara özellikle iç saha maçlarında taraftarlarımızın hepsini desteğe bekliyoruz inşallah onların da desteği ile sezon sonunda gülen taraf biz olup süper lige çıkartırız bu güzel camiayı.