08 Kas 2023 - 11:44- Spor

“Bizi yalnız bırakmayın!”

Kocaelispor’un başarılı genç oyuncusu Emir Ortakaya, tüm taraftarları Çorum FK maçına davet etti. Emir, “bu maçta bizleri yalnız bırakmayın” dedi

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DAVET ETTİ

Kocaelispor’un, Göztepe galibiyetindeki kilit ismi Emir Ortakaya, tüm Kocaelispor taraftarını Çorum FK maçına davet etti. Emir şu açıklamalarda bulundu: “ Büyük Kocaelispor taraftarı, hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Birlik olup tüm engelleri aşarak zafere ulaşacağız. Kalbi yeşil ve siyah için atan tüm taraftarlarımızı stadyumumuza davet ediyorum.”
# büyük, Kocaelispor, Göztepe

08 Kas 2023 - 11:44 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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