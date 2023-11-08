“Bizi yalnız bırakmayın!”

DAVET ETTİ

Kocaelispor’un, Göztepe galibiyetindeki kilit ismi Emir Ortakaya, tüm Kocaelispor taraftarını Çorum FK maçına davet etti. Emir şu açıklamalarda bulundu: “ Büyük Kocaelispor taraftarı, hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Birlik olup tüm engelleri aşarak zafere ulaşacağız. Kalbi yeşil ve siyah için atan tüm taraftarlarımızı stadyumumuza davet ediyorum.”