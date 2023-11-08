“Bizi yalnız bırakmayın!”

DAVET ETTİ
Kocaelispor’un, Göztepe galibiyetindeki kilit ismi Emir Ortakaya, tüm Kocaelispor taraftarını Çorum FK maçına davet etti. Emir şu açıklamalarda bulundu: “ Büyük Kocaelispor taraftarı, hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Birlik olup tüm engelleri aşarak zafere ulaşacağız. Kalbi yeşil ve siyah için atan tüm taraftarlarımızı stadyumumuza davet ediyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.