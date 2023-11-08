08 Kas 2023 - 11:46- Spor

Gölcüklü Genç oyuncumuz Bünyamin de Milli Takımda

U18 Millî Takım'ın 13-21 Kasım tarihleri arasındaki hazırlık kampına Kocaelispor U19 futbolcusu Bünyamin Dalkılıç'ta davet aldı

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Gölcüklü Genç oyuncumuz Bünyamin de Milli Takımda mask
Büyütmek için resme tıklayın

3 GOL ATTI

U18 Millî Takımımızın 13-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de, Tui Blue Xanthe Otel'de toplanacak. Kocaelispor U19 forması ile bu sezon 5 maçta 3 gol atan Bünyamin Dalkılıç U18 Millî Takımımızın 13-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampına davet alarak Kocaeli şehrini gururlandırdı. Bünyamin Dalkılıç 6 Nisan 2006'da Gölcük'te doğdu. N Spor Merkezi
# Kocaelispor, aday

08 Kas 2023 - 11:46 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.853.536 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL