Gölcüklü Genç oyuncumuz Bünyamin de Milli Takımda

3 GOL ATTI
U18 Millî Takımımızın 13-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de, Tui Blue Xanthe Otel'de toplanacak. Kocaelispor U19 forması ile bu sezon 5 maçta 3 gol atan Bünyamin Dalkılıç U18 Millî Takımımızın 13-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampına davet alarak Kocaeli şehrini gururlandırdı. Bünyamin Dalkılıç 6 Nisan 2006'da Gölcük'te doğdu. N Spor Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.