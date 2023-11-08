Hazine 2,5 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün kira sertifikası (sukuk) ihracı yoluyla 2,5 milyar dolarlık dış borçlanmaya gitti.
Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada 7 Kasım 2023 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edilmiş olup, 5 yıl vadeli (14 Ocak 2029) ihracın tutarı 2,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir” denildi.
Borçlanmanın faizi ise yüzde 8,5 oldu. Açıklamada “Kira sertifikasının kira oranı yüzde 8,5091, getiri oranı ise yüzde 8,5000 (UST + 394,4 baz puan) olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2023 tarihinde hesaplarımıza girecektir” bilgisi paylaşıldı.
İhraca 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı kadar talep gösterdi. Kira sertifikasının
yüzde 45'i Orta Doğu, yüzde 24'ü Birleşik Krallık, yüzde 18'i ABD, yüzde 7'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 2'si Asya'daki yatırımcılara satıldı.
Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 2023 yılı genelinde sağlanan finansman tutarı 10 milyar dolara ulaştı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Borç Sayılmaz - Aferin bak, IMF ye muhtaç değiliz artık, di mi! Yaşasın arap parası, o borç sayılmaz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.