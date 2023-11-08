Körfezli yüzücülerimizden 10 madalya, 7 final hakkı

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Finalleri İstanbul Galatasaray Ergün Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı.

Geçen hafta sonu gerçekleşen şampiyonaya ilimizden 10 sporcu ve 2 antrenör ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzme takımı yarışlarda toplam 10 madalya ve 7 final hakkı elde ederek başarıyla döndü.

2071 SPORCU KATILDI

Türkiye’nin 5 farklı şehrinde yapılan bölge finallerine toplam 2071 sporcu katıldı. İstanbul Anadolu Grubunda yer alan Kocaeli Körfez Gençlerbirliği Kulübü sporcuları İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Düzce ve Sakarya’dan gelen 496 sporcuyla yarıştılar. Körfez Gençlerbirliği Kulübü’nden; 11 yaş kategorisi sporcuları Ece Su Samastı, Emre Oturgan ve Ömer Eymen Toptaş yarışlarda elde ettikleri derecelerle 24-26 Kasım 2023 tarihlerinde Samsun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

MADALYALARLA DÖNDÜLER

12 yaş kategorisi sporcuları Aleyna Çoban, Doğa Duygu Ergül, Meyra Kocaman ve Öykü Özdemir eleme baraj derecelerini geçerek 01-03 Aralık tarihlerinde Denizli’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar. Körfez Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada “Sporcularımız İstanbul’dan başarıyla döndüler. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, bundan sonraki yarışlarda da başarılar diliyoruz.

“BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA”

Sporcularımızın ve bizlerin her zaman yanında destekçisi olan ve her türlü imkanı sağlayan Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Aldığımız başarıların arkasında belediyemiz, kulübümüz ve sporcularımızın ortak hedef ve güveniyle birlikte disiplinli ve sürekli çalışma yatıyor. Sporcularımızın aldıkları sonuçlardan mutlu ve gelecek için ümitliyiz” denilerek duyulan memnuniyet ifade edildi. N Spor Merkezi