PAZAR GÜNKÜ RAKİBİMİZ ÇORUM FK'NIN BAŞI FENA BELADA...

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü’nün 04.11.2023 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. Maddesi uyarınca ve “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü idarecisi MUHAMMET FETTAHOĞLU’nun aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü idarecisi ÖZGÜR YILDIRIM’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca, “tedbire uymaması” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü antrenörü CAN GÜÇER’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü görevlisi CEYLAN BAĞIÇ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü görevlisi SÜMEYYE ÇILGIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü görevlisi HAMİT DOĞAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü görevlisi SELAMİ ÇAĞLAR’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü görevlisi ÜZEYİR EKER’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü görevlisi KEMAL BATUHAN ÇAM’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca ve “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK Kulübü görevlisi ÖZKAN KANBUR’un aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımına iştiraki” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.