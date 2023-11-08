08 Kas 2023 - 12:29- Spor

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇINA CEZA YOLDA!

Trendyol 1.Lig 11.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı İzmir'in köklü kulüplerinden olan Göztepe'yi 1-0 mağlup etmişti. İki kulüp taraftarının yapmış oldukları "çirkin ve kötü tezahürat" sonrası Futbol Disiplin Talimatı tarafından PFDK'ya sevk edildiler.