08 Kas 2023 - 12:29- Spor

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇINA CEZA YOLDA!

Trendyol 1.Lig 11.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı İzmir'in köklü kulüplerinden olan Göztepe'yi 1-0 mağlup etmişti. İki kulüp taraftarının yapmış oldukları "çirkin ve kötü tezahürat" sonrası Futbol Disiplin Talimatı tarafından PFDK'ya sevk edildiler.

Hakan Yağcıoğlu
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GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇINA CEZA YOLDA! mask

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 04.11.2023 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KOCAELİSPOR Kulübü’nün 04.11.2023 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
# Kocaelispor, karar, Göztepe

08 Kas 2023 - 12:29 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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