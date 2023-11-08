KOCAMAN VETERAN GÜREŞÇİLERİNİ KABUL ETTİ

Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası’nda 45-50 yaş kategorisinde Kartepeli güreşçilerimiz 130 kg’da Mustafa Başdemir birinci, 130 kg’da Mustafa Bayram üçüncü, 100 kg’da Nazmi Kahveciler üçüncülük elde etti.
KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, “Yunanistan’da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası’nda ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden güreşçilerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.