08 Kas 2023 - 12:55- Gündem

KOCAMAN VETERAN GÜREŞÇİLERİNİ KABUL ETTİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Yunanistan’da düzenlenen Veteranlar Dünya Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları kabul etti.

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KOCAMAN VETERAN GÜREŞÇİLERİNİ KABUL ETTİ mask

Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası’nda 45-50 yaş kategorisinde Kartepeli güreşçilerimiz 130 kg’da Mustafa Başdemir birinci, 130 kg’da Mustafa Bayram üçüncü, 100 kg’da Nazmi Kahveciler üçüncülük elde etti.

KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, “Yunanistan’da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası’nda ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden güreşçilerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.  
# Kartepe, Mustafa Kocaman

08 Kas 2023 - 12:55 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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