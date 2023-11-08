Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen 15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı, Kocaeli’de start aldı. 7-10 Kasım tarihleri arasında uluslararası katılım ile Kocaeli’nde düzenlenecek program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

ULUSLARARASI KATILIMLA BAŞLADI

Eğitim semineri açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, TÜRÇEV Başkanı ve Turizm eski Bakanı Abdülkadir Ateş, yurtdışından Uluslararası Mavi Bayrak Direktörü, İspanya Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ve Yunanistan Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ile Türkiye’de Mavi Bayrak Programını destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri katılım sağladı.

BİGELİKLE BAĞIMIZ KOPTU

Programda konuşan Başkan Büyükakın insanoğlunun sanayi devriminden bu yana bilme kısmını hallettiğini ama felsefe ile bağını kopardığını söyledi. Başkan Büyükakın, “Hikmet kısmı, bilgelik kısmı sorunlu. Bu bağ ile kopuk olan insanoğluna hangi bilgiyi verirsen ver… Mekanik düşündüğünüz zaman problem çözülmüyor. Amerikalı yerlilerin doğaya olan bağından oldukça uzaktayız. Bilgelikle bağımız koptu. Aslında evren kendini koruyan bir döngüye sahip. Isınma arttığında ya da çevresel sorunlar çoğaldığında dünya insanlar için daha zor bir yaşam alanı haline gelecek. Doğa, çevreye uymayan insanoğlunu tarih boyunca ayıklamayı bilmiş. Burada düşünmesi gereken insanoğlu” dedi.

YILDA 500 MİLYON TL ELEKTRİK FATURASI

“Asıl sorunun üzerinde durmadan parçacıl çözümler üretmeye çalışıyoruz” diye konuşan Başkan Büyükakın, “Tek bir belediyenin çabasının Marmara’yı koruyamayacağını gördük. Bir noktada denetim yaptığınızda yeterli olmuyor. Azot ve fosfor müsilajın kaynağı oldu. Küresel ısınma ile birlikte popülasyonları arttı. Burada farklı bir sorun karşımıza çıkıyor. Demokrasinin kısa vadeli talepleri ile doğanın uzun vadeli talepleri arasında açıklık var. Kısa vadeli daha popülist işlerle uzun vadeli işler arasında bir tercih yapmak zorundasınız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 23 adet arıtma tesisimizle denize bir damla arıtılmamış su bırakmıyoruz. Bu İSU’nun yılda 500 milyon TL elektrik parası ödemesine neden oluyor. Bu maliyete rağmen biz tavrımızı çevreden yana koyduk” şeklinde konuştu.

DİP ÇAMURUNA 120 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Küçük gayretlerin etkisinin görüldüğünü vurgulayan Başkan Büyükakın, “Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde bölgemizde ekosistemde değişiklik olduğunu da görüyoruz. Dip çamuru temizliği yapıyoruz. Bunu 120 milyon dolarlık bir bütçe ile yapıyoruz. Profesyonel bir iş yürütülüyor. Türkiye’nin kirliliğe maruz kalan yerlerinde benzer uygulamaların yapıldığını göreceksiniz. Ormanya’yı gördüğünüzde de çocukların çevreci yetişmesi için yapılan çalışmaları yerinde göreceksiniz” ifadesini kullandı.

DENİZE BALIK ATIYORUZ

Başkan Büyükakın, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Bu çalışmaların gönüllülük esasında olmasını çok değerli buluyoruz. Büyükşehir olarak sizin bu gönüllüğünüze uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Kocaeli’de çevre anlamında güzel şeyler oluyor. Kocaeli, Türkiye’nin çevre hareketine merkez olmaya aday. Kocaeli’ne girildiği zaman kokuyla karşılaşılırdı. Şimdi artık öyle bir koku yok ve inşallah bundan sonra da olmayacak. Su kalitesinin arttığını da heyecanla görüyoruz. Canlı popülasyonun artmasını da arkadaşlarımız izliyor. Denizden balık tutmuyoruz, denize balık atıyoruz. 42 bin yavru balığı denize bıraktık. Çiple bunu takip ediyoruz. Umarım bunları gözlemleme imkânınız olur ve bize katkılar da sunarsınız.’’

DOĞA OLMADAN İNSAN YAŞAYAMAZ

TÜRÇEV Başkanı ve Turizm eski Bakanı Abdülkadir Ateş de, “Tüm bakanlıklarımız ve bize sonsuz destek veren tüm belediyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Turizm ve çevre açısında çok önemli bir bölgede olan Kocaeli’de böyle bir toplantı yapmayı çok önemsedik. Çevre sorunlarını çözmek için çaba sarf eden Kocaeli bizi heyecanlandırdı. Tahir Büyükakın başkanımıza bize ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum” dedi. Gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Ateş, “Gençlerimizin çevresini, ormanlarını tanımasını istiyoruz. İnsan olmadan doğa yaşar, devam eder. Ama doğa olmadan insan yaşayamaz. Bu konuyu işlememiz ve detayları içerisine girerek iyi bir müfredat oluşturmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

YERLİ VE YABANCI KATILIMCILAR

Açılış konuşmalarının ardından yerli ve yabancı katılımcılar yaptıkları sunumlarla Mavi Bayrak çalışmalarını aktardı. Ulusal ve uluslararası seviyede yapılan çalışmaların aktarılacağı 15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı 10 Kasım Cuma günü sona erecek.

KOCAELİ’NDE 9 MAVİ BAYRAKLI PLAJ

1993 yılından bu yana uygulanmakta olan Mavi Bayrak Programı kapsamında Türkiye 2023 yılı itibariyle 551 plaj, 23 marina ve 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat Mavi Bayrak ödülüne hak kazanmış durumda. Ödüllü plaj sayısı ile Türkiye bu yıl 51 ülke arasında dünyada 3. sırada yer aldı. Dünyadaki plaj ve marina Mavi Bayrak toplamının yaklaşık olarak %13’ü Türkiye’de dalgalanıyor. Kocaeli’nde ise 2023 yılı itibarı ile Büyükşehir’in 9 adet halk plajında mavi bayrak ödülü bulunuyor.