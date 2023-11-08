08 Kas 2023 - 13:14- Siyaset

AKP'DE ADAY BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR!

AKP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı.
AKP'DE ADAY BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR! mask

AKP’de yerel seçim için adaylar başvurularını 9-17 Kasım tarihleri arasında yapacak. 2024 yılı Ocak ayının sonunda ise beyannamenin açıklanarak, adayların tanıtılması bekleniyor.

AKP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı. Bu çerçevede AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

TÜM İLLERDE AYNI ANDA YAPILACAK

Seçim takvimine göre 9 Kasım Perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları, 17 Kasım'da sona erecek. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak. AKP’de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: MİLLİYET

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08 Kas 2023 - 13:14 - Siyaset

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