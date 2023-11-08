İ’T’RAİL’İN ZULMÜNE YÜREK DAYANMAZ

Dünyanın gözü önünde canlı yayınlarla katliama kurban giden ve adet soykırım yaşayan Filistin halkına destek için kentimiz gönüllü kuruluşları da harekete geçti. Yürüyüş Yolu’nun Sabri Yalım Parkı yanındaki bölümünde açılan sergi ilgi çekiyor. Fotoğraflar yürek dağılıyor. 1 Kasım’da başlayan ve 21 Kasım’da sona erecek olan yardım kampanyası 7 yardım kuruluşunun katılımıyla sürüyor. Dün Umut Kervanı sırayı devralırken, nöbetleşe olarak kampanya sürecek. Umut Kervanı’nın nöbeti yarın son bulacak. Sabah saat 10.00’dan akşam 19.00’a kadar gezilebilecek sergiye bağış da yapılabiliyor. Umut Kervanı yetkilisi Ahmet Ural, tüm Kocaelilileri desteğe davet etti.
Büyütmek için resme tıklayın
# Filistin
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.