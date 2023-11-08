08 Kas 2023 - 13:22- Gündem

İ’T’RAİL’İN ZULMÜNE YÜREK DAYANMAZ

Gönüllü Kültür Teşekkülleri öncülüğünde süren yardım kampanyası 1 Kasım’da başladı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
İ’T’RAİL’İN ZULMÜNE YÜREK DAYANMAZ mask
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Dünyanın gözü önünde canlı yayınlarla katliama kurban giden ve adet soykırım yaşayan Filistin halkına destek için kentimiz gönüllü kuruluşları da harekete geçti. Yürüyüş Yolu’nun Sabri Yalım Parkı yanındaki bölümünde açılan sergi ilgi çekiyor. Fotoğraflar yürek dağılıyor. 1 Kasım’da başlayan ve 21 Kasım’da sona erecek olan yardım kampanyası 7 yardım kuruluşunun katılımıyla sürüyor. Dün Umut Kervanı sırayı devralırken, nöbetleşe olarak kampanya sürecek. Umut Kervanı’nın nöbeti yarın son bulacak. Sabah saat 10.00’dan akşam 19.00’a kadar gezilebilecek sergiye bağış da yapılabiliyor. Umut Kervanı yetkilisi Ahmet Ural, tüm Kocaelilileri desteğe davet etti.
# Filistin

08 Kas 2023 - 13:22 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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