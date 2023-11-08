Kocaeli’de organ nakli merkezi mi açılacak?

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Kocaeli'de geniş katılımlı bir sempozyum düzenlendi. Kocaeli Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sempozyuma Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arzu Aşı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Aziz Çardak, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, sağlık idarecileri ve çok sayıda sağlık personeli katılım sağladı.

"DAHA DUYARLI OLMALIYIZ”

Sempozyumda açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, “Ülkemizde organ nakli konusunda çok başarılı işler yapılmakta. Vatandaş olarak organ bağışı konusunda çok daha duyarlı olmamız gerekmekte. İstatistiklere göre ülkemizde maalesef organ nakillerinin çoğu canlıdan canlıya nakil olarak gerçekleştirilmekte. Kadavradan organ nakli çok daha önem arz ediyor. Bu nedenle farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. İlçe Sağlık Müdürlükleri ve hastanelerimizde kurmuş olduğumuz stantlarda vatandaşlarımıza organ bağışı konusunda önemli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. İlerleyen dönemde ise ilimizde organ nakli merkezi kurmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu nedenle bu tarz organizasyonları önemsiyoruz. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen hastane yönetimine ve değerli hocalarıma teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

ORGAN NAKLİNİN HUKUKİ VE DİNİ YÖNÜ

Gün boyunca devam eden seminerde katılımcılara organ bağışı ve nakli süreci, organ bağışının hukuki yönü, aile görüşmesi gibi önemli bilgiler eğitimciler tarafından aktarıldı. Seminerde ayrıca organ naklinin dini yönü ve boyutu ile hukuki süreci detaylı olarak ele alındı. Sempozyuma sunduğu katkılardan dolayı eğitimcilere Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.