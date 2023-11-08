Mavi Bayrak Sorumluları Eğitiminde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Büyükşehir olarak 23 adet arıtma tesisimizle denize bir damla arıtılmamış su bırakmıyoruz. Bu İSU’nun yılda 500 milyon TL elektrik parası ödemesine neden oluyor. Bu maliyete rağmen biz tavrımızı çevreden yana koyduk” dedi.
08 Kas 2023 - 15:16- Gündem Güncelleme: 08 Kas 2023 - 16:38
İSU, yılda kaç milyon lira elektrik parası veriyor?
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen 15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı, Kocaeli’de başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Vatandaş - Barajlardaki en büyük su kaybı, güneş ışınları vasıtasıyla buharlaşan su miktarıdır, baraj yüzeyine, yüzer güneş panelleri konulup,hem 500 milyon elektrik faturasını düşürüp, hemde su kayıpları önlenemezmi.
Özgün - isu yuvacık baraj lojmanlarını kapatın. yeter bu israf
kont - destur çekilmeli acilen....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.