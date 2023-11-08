İSU, yılda kaç milyon lira elektrik parası veriyor?

Mavi Bayrak Sorumluları Eğitiminde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Büyükşehir olarak 23 adet arıtma tesisimizle denize bir damla arıtılmamış su bırakmıyoruz. Bu İSU’nun yılda 500 milyon TL elektrik parası ödemesine neden oluyor. Bu maliyete rağmen biz tavrımızı çevreden yana koyduk” dedi.