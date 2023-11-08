08 Kas 2023 - 15:22- Ekonomi

TCMB'den krediler için önemli değişiklik!

Merkez Bankası, Özet Döviz Pozisyon Raporlaması'nı kaldırırdı. Yeni güncelleme ile birlikte artık döviz değil, toplam kredi borcu yüksek olan firmalar rapor sunacak.

Anadolu Ajansı
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TCMB'den krediler için önemli değişiklik! mask

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) sadeleşme adımları devam ediyor.

TCMB'nin Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB, 10 milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmaların Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verdi.

Mart 2023'te başlatılan uygulama, temmuzda 31 Aralık 2023'e ertelenmişti.

GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

2018 yılında TCMB bünyesinde kurulan, reel sektörün döviz pozisyonundaki değişimlerin izlenmesi ve etki analizleri için Türkiye'deki tek veri seti olan SRVTS'nin kapsamında güncellemeye gidildi.

SRVTS'de raporlama kapsamına girecek firmaların tespiti için 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü yerine toplam 100 milyon TL ve üzeri nakdi kredi bakiyesi veya geçmiş bir yıllık hesap döneminde 500 milyon TL ve üzeri net satış hasılatı/aktif büyüklüğü şartları aranacak.

Böylece SRVTS'de mevcut detaylı raporlama formatı sadeleştirilerek firmaların raporlama işlemlerinde kolaylık sağlanacak.

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08 Kas 2023 - 15:22 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

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