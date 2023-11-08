08 Kas 2023 - 15:29- Spor

Medya Okuryazarlığı ve Spor Paneli gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Medya Okuryazarlığı Dersi kapsamında düzenlenen "Medya Okuryazarlığı ve Spor" başlıklı panel gerçekleştirildi.

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Etkinliğe başlanılmadan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. sene-i devriyesi dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş yaptı. Özel sektör ve kamu temsilcileriyle yapılan etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Mehmet Zeki Kutlu'nun yaptığı; Radyospor Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül, Ajansspor Genel Yayın Yönetmeni Kenan Başaran, duayen spor spikeri ve yorumcusu Ercan Taner'in konuk olduğu panel, yaklaşık 200 öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Panelde Barış Ertül spor radyoculuğu, Kenan Başaran geleneksel medyadan dijital medyaya spor haberciliği, Ercan Taner ise TV, radyo, dijital medyada spor başlıklı konuları ele aldı.

Etkinliğin sonlarına doğru akademisyenlerin ve öğrencilerin merak ettiği soruları konuklar cevapladı.

Panelin bitiminde etkinliği düzenleyen öğrenciler; Hazal Gönül, Nil Hayat Özüpek, Murat Yılmaz, Mustafa Yıldırım, Melih İltan Akışık, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş ve Öğr. Gör. Mehmet Zeki Kutlu ile beraber misafirlere hediyelerini takdim etmesiyle son buldu.

# Atatürk

08 Kas 2023 - 15:29 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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