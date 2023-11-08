BAL’da az önce sona eren maçta, Gölcükspor Sarayspor’u konuk etti ve rakibine 2-0 yenilerek 5.haftada kazanamadı. Kupada da elenen takımda, bir anda alarm çalmaya başladı.
08 Kas 2023 - 15:57- Spor Güncelleme: 08 Kas 2023 - 16:04
Gölcük bu ne hal: 0-2
BAL’da az önce sona eren maçta, Gölcükspor Sarayspor’u konuk etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat - Küme düşmezse iyidir dünya para harça bi 10 numara forvet alma bitik spor gene gebze gölcük çıkamaz süper amatöre düşmezse iyi en iyisi hoca değiştirmek taze kan iyidir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.