08 Kas 2023 - 15:57- Spor G: 08 Kas 2023 - 16:04

Gölcük bu ne hal: 0-2

BAL’da az önce sona eren maçta, Gölcükspor Sarayspor’u konuk etti

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Gölcük bu ne hal: 0-2 mask

BAL’da az önce sona eren maçta, Gölcükspor Sarayspor’u konuk etti ve rakibine 2-0 yenilerek 5.haftada kazanamadı. Kupada da elenen takımda, bir anda alarm çalmaya başladı.

08 Kas 2023 - 15:57 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Murat - Küme düşmezse iyidir dünya para harça bi 10 numara forvet alma bitik spor gene gebze gölcük çıkamaz süper amatöre düşmezse iyi en iyisi hoca değiştirmek taze kan iyidir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 16:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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