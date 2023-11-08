BAL LİGİN'DE BOL GOL YOK AMA HEYECAN YÜKSEK

Bal Ligi toplu sonuçlar
08/11/2023 14:00 (Keşan Atatürk Stadı) Keşan Spor 1 - 2 Gebzespor
08/11/2023 14:00 (Lüleburgaz 8 Kasım Stadı) Lüleburgazspor 0 - 1 Yuvacıkspor
08/11/2023 14:00 (Kapaklı İlçe Suni) Kapaklıspor 0 - 3 Çorluspor 1947
08/11/2023 14:00 (Şehit İlyas Bayraktutar (Yuvacık)Stadı) Kullar 1975 Spor 2 - 2 İFA
08/11/2023 14:00 (Gölcük İlçe Stadı) Gölcükspor 0 - 2 Sarayspor 1953
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.