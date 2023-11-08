08 Kas 2023 - 16:19- Spor

BAL LİGİN'DE BOL GOL YOK AMA HEYECAN YÜKSEK

BAL Lig'inde maçlar az önce sona erdi. İşte toplu sonuçlar...

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BAL LİGİN'DE BOL GOL YOK AMA HEYECAN YÜKSEK mask

Bal Ligi toplu sonuçlar

08/11/2023 14:00 (Keşan Atatürk Stadı) Keşan Spor 1 - 2 Gebzespor
08/11/2023 14:00 (Lüleburgaz 8 Kasım Stadı) Lüleburgazspor 0 - 1 Yuvacıkspor
08/11/2023 14:00 (Kapaklı İlçe Suni) Kapaklıspor 0 - 3 Çorluspor 1947
08/11/2023 14:00 (Şehit İlyas Bayraktutar (Yuvacık)Stadı) Kullar 1975 Spor 2 - 2 İFA
08/11/2023 14:00 (Gölcük İlçe Stadı) Gölcükspor 0 - 2 Sarayspor 1953
# Atatürk

08 Kas 2023 - 16:19 - Spor

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