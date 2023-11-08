Kocaeli Barosu bünyaesine yeni avukatları kazandırmaya devam ediyor. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra stajlarını başarıyla tamamlayan avukatlar, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül tarafından ruhsatnamelerini aldı. Av. Ruken Aktop, Av. Melisa Koska, Av. Hakan Boz, Av. Batıkan Bilen, Av. Serhat Yıldız, Av. Turgut Şahin, Av. Şevval Pehlivan, Av. Ömer Faruk Karakaş,Av. Berra Keleş, Av. Kadir Ata Türkmen, Av. Miran Büşra Pehlivan, Av. Bahar Yarar, Av. Tuğçe Yılmaz, Av. Muhammed Önder, Av. Mustafa Demir için Kocaeli Barosu Başkanlığında tören gerçekleştirildi.
08 Kas 2023 - 17:12- Gündem
Kocaeli Barosuna kayıtlı avukat sayısı 2 bin 765 oldu!
Kocaeli Barosu bugün gerçekleştirdiği törenle baro bünyesine 15 avukat daha kazandırdı. Kayıtlı avukat sayısı 2 bin 765'e yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.