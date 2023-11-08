Kocaeli Barosuna kayıtlı avukat sayısı 2 bin 765 oldu!

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Kocaeli Barosu bünyaesine yeni avukatları kazandırmaya devam ediyor. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra stajlarını başarıyla tamamlayan avukatlar, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül tarafından ruhsatnamelerini aldı. Av. Ruken Aktop, Av. Melisa Koska, Av. Hakan Boz, Av. Batıkan Bilen, Av. Serhat Yıldız, Av. Turgut Şahin, Av. Şevval Pehlivan, Av. Ömer Faruk Karakaş,Av. Berra Keleş, Av. Kadir Ata Türkmen, Av. Miran Büşra Pehlivan, Av. Bahar Yarar, Av. Tuğçe Yılmaz, Av. Muhammed Önder, Av. Mustafa Demir için Kocaeli Barosu Başkanlığında tören gerçekleştirildi.