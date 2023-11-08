Vahşet kötü kokuyla ortaya çıktı: Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı

Başka bir kişiyi çekiçle öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde yatıp, 23 Eylül’de tahliye olan Onur Toroman (42), Manisa’nın Saruhanlı ilçesi kırsal Adiloba Mahallesi’ndeki evine gitti.
Burada anneannesi ve annesi kalan Toroman, bir süre sonra mahallede yalnız oturan ve varlıklı biri olarak bilinen Atike Eroğlu ile tanıştı. Toroman, daha sonra da görüşmeye devam ettiği Eroğlu’ndan iddiaya göre; 26 Ekim’de iş kurmak için para istedi.
ÖLDÜRÜP KAÇTI
Eroğlu’nun kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Eroğlu, eline aldığı tornavida ile kendini korumaya çalıştı. Toroman, Eroğlu’nun elinden tornavidayı zorla alıp, ellerini bağladı. Ardından da tornavidayı ve bıçağı Eroğlu’nun boynuna sapladı. Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti, Toroman kaçtı.
KOKULAR GELİNCE CESET BULUNDU
Onur Toroman’ın eve dönmemesi üzerine annesi, Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. Toroman aynı gün akşam saatlerinde kırsal arazide jandarma ekiplerince bulundu. Cinayeti kimseye anlatmayan Toroman, ertesi gün annesi ile İzmir’in Buca ilçesindeki kendi evlerine döndü.
Bu süreçte Atike Eroğlu’nun evinden kötü kokular gelince komşuları, jandarmaya haber verdi. Ekipler, 4 Kasım’da çilingir ile girdikleri evde Eroğlu’nun cesedi ile karşılaştı. Olayın aydınlatılması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Eroğlu’nun cesedinin bulunduğu haberini alan Toraman, aynı gün Buca’daki evlerinden ayrılıp, ortadan kayboldu. Jandarma, bunun üzerine şüpheli olarak Toroman’ın üzerinde yoğunlaştı.
Ekipler, Toroman’ın evine gelebileceği ihtimalini değerlendirip, sivil olarak Buca’daki evlerinin çevresinde önlem aldı. Parası bittiği için dün eve dönmek zorunda kaldığı belirlenen Toroman, ekiplerce yakalandı. Toroman, teslim edildiği Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadesinde suçunu itiraf etti.
“BEN ÖLDÜRDÜM”
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Toroman, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının ‘Sen mi öldürdün?’ sorusuna, ‘Ben öldürdüm’ yanıtını verdi. Toroman, ‘Neden öldürdün?’ sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Toroman, savcılıktaki ifadesini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.