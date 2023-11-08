İzmit Belediyesi Yüzme Takımı, kentimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek

Spor ve sporcunun dostu İzmit Belediyesi, birçok branş dalında sportif faaliyetlerine devam ediyor. Yüzme branşında da çalışmalarına devam eden İzmit Belediyespor sporcuları, ülke genelinde birçok başarıya imza attı.

MADALYA ALMAYA HAK KAZANDILAR

Bu kapsamda Türkiye’nin 5 farklı şehrinde yapılan 11-12 yaş bölge finallerine toplam 2 bin 71 sporcu katıldı. İstanbul Anadolu Grubunda yer alan İzmit Belelediyespor sporcuları İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Düzce ve Sakarya’dan gelen 496 sporcuyla yarıştı. 9 sporcu ile katılım sağlanan yarışmalarda bütün sporcularımız barajları geçerek madalya almaya hak kazandı.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

11 yaş grubunda başarı olan sporcular 24-26 Kasım tarihlerinde Samsun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. 12 yaş grubunda başarılı olan sporcular ise 01-03 Aralık tarihlerinde Denizli’de yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Sporcular ve antrenörler, kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.