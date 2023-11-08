İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı’nda Yaratıcı Yazarlık Atölyesi başladı

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta yer alması adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi sanatsal anlamda da çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde kadınların yeteneklerini keşfetmeleri ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmeleri amacıyla Yaratıcı Yazarlık Atölyesi hizmetini başlattı.
HER ÇARŞAMBA
Kadın derneklerinin buluşma noktası olan Zübeyde Hanım Konağı’nda bu hafta itibari ile Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde Yaratıcı Yazarlık Atölyesi hizmeti başladı. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ilk buluşması, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır koordinasyonunda gerçekleşti. Her hafta Çarşamba günü düzenlenecek olan Yaratıcı Yazarlık Atölyesine katılmak isteyen kadınlar 02623180210 numaralı telefonu arayarak kayıt oluşturabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.