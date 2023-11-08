08 Kas 2023 - 17:49- Asayiş

Öğrencisini öldüresiye dövdü… Soruşturma başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir okulda öğrencisini kitapla döven öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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Öğrencisini öldüresiye dövdü… Soruşturma başlatıldı mask

Beylikdüzü’ndeki bir mesleki eğitim merkezinde öğrencisini kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.Büyükçekmece  Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi’nde bir öğretmenin öğrencisinin kafasına kitapla vurarak, darp ettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma açıldı.Soruşturma kapsamında, öğretmenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor. 
# eğitim, cumhuriyet, Sanayi

08 Kas 2023 - 17:49 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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