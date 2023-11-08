YETERLİ SU İÇMEMEK ERKEN YAŞLANMA VE KALP SORUNLARINA YOL AÇIYOR

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Suyun sağlığa pek çok yararı olduğu biliniyor. Yeni bir çalışma suyun yaşlanma üzerine etkisini ortaya koyuyor. eBioMedicine dergisinde yayımlanan bir çalışma yeterli su içme ile yaşlanma arasındaki korelasyonu ortaya koyuyor.

Araştırma için 11.255 orta yaşlı yetişkin 25 sene izlenmiş. Su içme ölçüsü olarak kandaki sodyum düzeyi kullanılmış. Kan sodyum düzeyi, normal kabul edilen aralığın üst sınırında olanlarda kronik hastalıklar geliştiği ve daha hızlı yaşlandıkları görülmüş. Yüksek sodyum düzeyi olanların daha genç öldükleri de belirlenmiş.

Normal kabul edilen aralık 135-146 (mEq/L). Sodyum düzeyi 142 üzerinde olanların sodyum düzeyi 137-142 arasında olanlara göre biyolojik olarak %10-15 daha yaşlı oldukları belirlenmiş. Sodyum düzeyi 144 üstünde olanlar biyolojik olarak %50 daha yaşlı bulunmuşlar. Sodyum düzeyi 144,4-146 arasında olanların erken ölüm riskleri, 137-142 arasında olanlardan %21 daha yüksek hesaplanmış.

Araştırmacılardan Dr. Natalia Dmitrieva “Kan sodyum düzeyini yükselten en yaygın faktör yeterli su içmemektir. Bu araştırma sonuçları yeterli su içmenin yaşlanma sürecini yavaşlattığını ve kronik hastalıkların ortaya çıkışını geciktirdiğini gösteriyor.” diyor.

Bu araştırma sonuçlarına göre yeterli su içmeme yüzünden hızlı yaşlananların kalp yetmezliği, perifer arter hastalığı, atriyel fibrilasyon, gibi kalp hastalıkları, inme, diyabet ve kronik akciğer hastalığı riskleri %65 daha yüksek.

Araştırmacılar bu çalışmanın neden sonuç ilişkisi kurmadığını, bunun için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Ancak yine de klinik uygulamalarda dikkate alınmasının iyi olacağını ve kişileri sağlıklı davranışlara yönlendireceğini söylüyorlar.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak:

(1) https://www.medicaldaily.com/not-drinking-enough-water-daily-leads-premature-aging-heart-problems-study-467679

(2) https://www.eurekalert.org/news-releases/975393

Araştırma kaynağı: doi: 10.1016/j.ebiom.2022.104404.