İzmit'te intihar! Kendini doğalgaz borusuna astı!

İzmit İlçesi Cedit Mahallesi Cevdet Bağdat Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Öztürk isimli şahıs kendini evinin doğalgaz borusuna astı. İddialara göre eşinden ayrı olduğu, yalnız yaşadığı ve Tüpraş'ta çalıştığı öğrenilen genç adam yakınları tarafından asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Hüseyin Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı