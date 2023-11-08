İzmit İlçesi Cedit Mahallesi Cevdet Bağdat Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Öztürk isimli şahıs kendini evinin doğalgaz borusuna astı. İddialara göre eşinden ayrı olduğu, yalnız yaşadığı ve Tüpraş'ta çalıştığı öğrenilen genç adam yakınları tarafından asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Hüseyin Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
08 Kas 2023 - 19:57- Asayiş Güncelleme: 08 Kas 2023 - 20:00
İzmit'te intihar! Kendini doğalgaz borusuna astı!
İzmit ilçesinde ikamet eden Hüseyin Öztürk isimli şahıs kendini evinin doğalgaz borusuna astı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.