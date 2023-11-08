08 Kas 2023 - 19:57- Asayiş G: 08 Kas 2023 - 20:00

İzmit'te intihar! Kendini doğalgaz borusuna astı!

İzmit ilçesinde ikamet eden Hüseyin Öztürk isimli şahıs kendini evinin doğalgaz borusuna astı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İzmit'te intihar! Kendini doğalgaz borusuna astı! mask

İzmit İlçesi Cedit Mahallesi Cevdet Bağdat Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Öztürk isimli şahıs kendini evinin doğalgaz borusuna astı. İddialara göre eşinden ayrı olduğu, yalnız yaşadığı ve Tüpraş'ta çalıştığı öğrenilen genç adam yakınları tarafından asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Hüseyin Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
# İntihar, hüseyin öztürk, sağlık

08 Kas 2023 - 19:57 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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