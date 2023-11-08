CHP’den olağanüstü yargı toplantısı

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP harekete geçti. Devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı aldı.
KAPALI GRUP TOPLANTISI
CHP’den yapılan açıklamada, “8 Kasım Çarşamba günü (Bugün) Saat: 20:30’da Yargıdaki Son Gelişmeler Üzerine Basına Kapalı Grup Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlık edecektir.” denildi.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.