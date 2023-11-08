08 Kas 2023 - 20:02- Siyaset

CHP’den olağanüstü yargı toplantısı

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından CHP'den olağanüstü toplantı kararı geldi.
CHP’den olağanüstü yargı toplantısı mask

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmenin ardından  CHP harekete geçti. Devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı aldı.

KAPALI GRUP TOPLANTISI

CHP’den yapılan açıklamada, “8 Kasım Çarşamba günü (Bugün) Saat: 20:30’da Yargıdaki Son Gelişmeler Üzerine Basına Kapalı Grup Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlık edecektir.” denildi.

Kaynak: sözcü
# yeni, chp

08 Kas 2023 - 20:02 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.853.536 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL