CHP'nin emekli teklifine AKP ve MHP'den ret

CHP'li Barut TBMM'ye emekliler için bir kanun teklifi sundu. Emeklilerin sorunlarını dile getiren Barut "emeklilerimiz fahiş zamlar, yüksek enflasyon ve düşük maaşlarla yaşamlarını sıkıntı içinde geçiriyor. Yıllarca bu devlet için çalışmış, ülkemize hizmet etmiş, katma değer katmış, alın teri dökmüş emeklilerimiz zorda. Onları ucuz ürün kuyruğunda, pazar yerlerinde dökülmüş sebze meyve toplarken, dertler içinde derman ararken görüyoruz. Emeklilerimizin aldıkları ücretler, yoksulluk ve açlık sınırının altında. Bu emekli maaşı ile ne evinin geçimini sağlayabiliyorlar ne çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ne de mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebiliyorlar." dedi.Barut, teklifinde yer alan önerileri de sıraladı. Buna göre emeklilere milli gelir artışından refah payı verilmeli, banka promosyonları en düşük kamu çalışanları ile aynı oranda yükseltilmelidir. Tüm emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında asgari ücret düzeyinde birer maaş ikramiye verilmeli, en düşük emekli aylığı da en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Emeklilere sosyal devlet ilkesi gözetilerek ücretsiz ya da çok düşük ücretli yılda bir kez tatil yapma imkanı sağlanmalı, emeklilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan içinde bulundukları her sorun çözülmelidir.Ancak teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Kaynak: karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.