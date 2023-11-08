İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Şakir Akçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı görevine getirilen bölgemizin değerli isimlerinden Șakir Akçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Kendisine görevlerinde muvaffakiyetler diliyor, işçi kardeşlerime de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."
08 Kas 2023 - 21:36- Gündem
Ali Sağlık'tan Akçer'e hayırlı olsun ziyareti
İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Şakir Akçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.