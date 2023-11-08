08 Kas 2023 - 21:36- Gündem

Ali Sağlık'tan Akçer'e hayırlı olsun ziyareti

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Şakir Akçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Ali Sağlık'tan Akçer'e hayırlı olsun ziyareti mask

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Şakir Akçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı görevine getirilen bölgemizin değerli isimlerinden Șakir Akçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Kendisine görevlerinde muvaffakiyetler diliyor, işçi kardeşlerime de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."
# sağlık, İSU

08 Kas 2023 - 21:36 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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