Ali Sağlık'tan Akçer'e hayırlı olsun ziyareti

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Şakir Akçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı görevine getirilen bölgemizin değerli isimlerinden Șakir Akçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Kendisine görevlerinde muvaffakiyetler diliyor, işçi kardeşlerime de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."