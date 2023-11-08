CHP'li Yıldızlı'dan Yargıtay'ın AYM kararına tepki:"Gün geçtikçe daha rezil hal alıyor"

Yargıtay'ın AYM kararına bir tepki de CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı'dan geldi. Yıldızlı, "Bu da oldu; Can Atalay davasında "hak ihlali" olduğunu söyleyen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Sarayın yargıçları sınır tanımıyorlar, AKP'nin getirdiği yargı garabeti gün geçtikçe daha rezil bir hal alıyor!" dedi.