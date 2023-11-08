CHP'li Yıldızlı'dan Yargıtay'ın AYM kararına tepki:"Gün geçtikçe daha rezil hal alıyor"

Yargıtay'ın AYM kararına bir tepki de CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı'dan geldi. Yıldızlı, "Bu da oldu; Can Atalay davasında "hak ihlali" olduğunu söyleyen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Sarayın yargıçları sınır tanımıyorlar, AKP'nin getirdiği yargı garabeti gün geçtikçe daha rezil bir hal alıyor!" dedi.
# CHP Kocaeli, harun yıldızlı, aym, oldu, chp, AKP
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.