08 Kas 2023 - 21:50- Siyaset

CHP'li Yıldızlı'dan Yargıtay'ın AYM kararına tepki:"Gün geçtikçe daha rezil hal alıyor"

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, Yargıtay'ın AYM kararına tepki gösterdi.
CHP'li Yıldızlı'dan Yargıtay'ın AYM kararına tepki:"Gün geçtikçe daha rezil hal alıyor" mask

Yargıtay'ın AYM kararına bir tepki de CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı'dan geldi. Yıldızlı, "Bu da oldu; Can Atalay davasında "hak ihlali" olduğunu söyleyen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Sarayın yargıçları sınır tanımıyorlar, AKP'nin getirdiği yargı garabeti gün geçtikçe daha rezil bir hal alıyor!" dedi.
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08 Kas 2023 - 21:50 - Siyaset

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