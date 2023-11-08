08 Kas 2023 - 21:57- Siyaset

CHP'li eski yöneticiden Yargıtay'a tepki

CHP Kocaeli eski il yöneticisi Mehmet Nazım Gençtürk, Yargıtay'ın, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetmesi ve karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına dair mesaj paylaştı.

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CHP'li eski yöneticiden Yargıtay'a tepki mask

CHP Kocaeli eski il yöneticisi Mehmet Nazım Gençtürk, Yargıtay'ın, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetmesi ve karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına dair mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:Yargıtay, hukuku katlederek Anayasa Mahkemesi'nin, Can Atalay kararına uyulmaması gerektiğine hükmederek, karara imza atan AYM uyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması karar verdi. Bu, devletin ve hukuki kurumlarının çöküşünün resmidir. Bu, Yargıtay'ın açık yetki aşımıdır, Anayasa ihlalidir. Bu, artık AYM hakimlerinin her kararını danışarak(!) alması gerektiğine yönelik tehdittir. Nitekim AYM tarafından sansür yasasının iptali görüşülürken alınan bu karar ile amaç hasıl olmuştur. Tuz bilmemkaçıncı kez koktu...
# chp, aym, karar

08 Kas 2023 - 21:57 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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