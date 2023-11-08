Ümit Özdağ: Ortada ciddi bir 'devlet krizi' var, Yargıtay dosyayı işleme koymadan derhal iade etmelidir

Yargıtay'ın kararı ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunun Türkiye'nin bir "devlet krizi" olduğunu söyleyen Özdağ, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Sadece ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması hukukun genel ilkeleri ve hakimlik teminatına aykırıdır. Bu haliyle anılan suç duyurusu tamamen hukuk dışıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı işleme koymadan derhal iade etmelidir. Aksi halde hak arama özgürlüğü kapsamındaki her ihlal kararı hakkında suç duyurusu yolu açılmış olacaktır.

Sonuç olarak; 3. Ceza Dairesi yapmış olduğu suç duyurusu ile Anayasa Mahkemesi’ni tanımamış, Şerafettin Can Atalay’ın hak arama özgürlüğü kapsamındaki adil yargılanma hakkını ihlal etmiş ve böylece kendilerine tevdii edilmiş yargı yetkisini Anayasa ve hukukun temel ilkelerine aykırı kullanmışlardır. Ortada ciddi bir devlet krizi vardır.

Anayasamızın savunması giriş bölümünde bütün yurttaşlara bir görev olarak verilmiştir. Zafer Partisi, anayasal düzene saygı duyan bütün siyasi partilere, barolara, üniversitelere ve yurttaşlarımıza Anayasamızı savunma görevini hatırlatmayı görev bilir."