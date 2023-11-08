Yargıtay’ın kararına bir tepki de Davutoğlu’ndan! “Bunun adı darbedir”

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti.Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay’ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı’na gönderdi.Yargıtay 3. Dairesi’nin kararına ve suç duyurusuna sert tepkiler büyürken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:“Bunun adı darbedir. Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, üstüne hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasının başka izahı olamaz. Bu karar demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez”

Kaynak: tele1