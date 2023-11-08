BTP lideri Hüseyin Baş Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkında suç duyurunda bulunmasını değerlendirdi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına uymayıp üstüne bir de hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendirdi.X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş, "Hiçbir vatandaşın hukuk güvencesi kalmamıştır" dedi.BTP liderinin paylaşımı şöyle;"Bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararını yok sayan ilgili Yargıtay dairesinin gücünü yasalardan almadığı ama nerden aldığı çok açıktır. Hiçbir vatandaşın hukuk güvencesi kalmamıştır. Yazık !"