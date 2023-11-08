08 Kas 2023 - 22:10- Siyaset

BTP lideri Hüseyin Baş Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkında suç duyurunda bulunmasını değerlendirdi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Bugün Anayasa Mahkemesi’nin kararını yok sayan ilgili Yargıtay dairesinin gücünü yasalardan almadığı ama nerden aldığı çok açıktır. Hiçbir vatandaşın hukuk güvencesi kalmamıştır. Yazık!” dedi.
BTP lideri Hüseyin Baş Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkında suç duyurunda bulunmasını değerlendirdi mask

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına uymayıp üstüne bir de hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendirdi.X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş, "Hiçbir vatandaşın hukuk güvencesi kalmamıştır" dedi.BTP liderinin paylaşımı şöyle;"Bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararını yok sayan ilgili Yargıtay dairesinin gücünü yasalardan almadığı ama nerden aldığı çok açıktır. Hiçbir vatandaşın hukuk güvencesi kalmamıştır. Yazık !"
# türkiye, ceza

08 Kas 2023 - 22:10 - Siyaset

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