Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına uymayıp üstüne bir de hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendirdi.X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş, "Hiçbir vatandaşın hukuk güvencesi kalmamıştır" dedi.BTP liderinin paylaşımı şöyle;"Bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararını yok sayan ilgili Yargıtay dairesinin gücünü yasalardan almadığı ama nerden aldığı çok açıktır. Hiçbir vatandaşın hukuk güvencesi kalmamıştır. Yazık !"
08 Kas 2023 - 22:10- Siyaset
BTP lideri Hüseyin Baş Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkında suç duyurunda bulunmasını değerlendirdi
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Bugün Anayasa Mahkemesi’nin kararını yok sayan ilgili Yargıtay dairesinin gücünü yasalardan almadığı ama nerden aldığı çok açıktır. Hiçbir vatandaşın hukuk güvencesi kalmamıştır. Yazık!” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.