Erkan Baş: Tüm yurttaşlarımızı yargı darbesi girişimi karşısında ortak tavır almaya çağırıyorum

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, cezaevindeki Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Yargıtay tarafından tahliye edilmemesine tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan Baş, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa’nın açık ve net hükmüne rağmen ' AYM kararına uyulmaması' kararı alması açıkça anayasayı çiğneme girişimidir. Herhangi bir makamın, 'Anayasa ve Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyoruz' açıklaması yapması, üstelik Anayasaya ve yasalara uygun olarak aldıkları bir karar nedeniyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yetmezmiş gibi bir de TBMM’ni tehdit etmesi açık bir darbe girişimidir!" dedi.

Kaynak: gazeteduvar