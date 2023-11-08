Sertif Gökçe'den Yargıtay'a tepki

Kocaeli Barosu eski başkanı Sertif Gökçe Yargıtay'ın AYM kararına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin; Anayasa’yı, anayasal düzeni, AYM’sini yok sayan bu kararı yok hükmündedir. Bu Kararı hukuken değerlendirilebilecek bir tarafı yoktur."