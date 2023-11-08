Sertif Gökçe'den Yargıtay'a tepki

Kocaeli Barosu eski başkanı Sertif Gökçe Yargıtay'ın AYM kararına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin; Anayasa’yı, anayasal düzeni, AYM’sini yok sayan bu kararı yok hükmündedir. Bu Kararı hukuken değerlendirilebilecek bir tarafı yoktur."
# aym, ceza, Kocaeli Barosu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.