08 Kas 2023 - 22:25- Asayiş

Cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı

Ataşehir’de bir şahıs, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı.

İhlas Haber Ajansı
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Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre cezaevinden tahliye olan bir şahıs kendisini bekleyen mahallelilerin arasında iken silahla havaya ateş açtı.Mahalleliler ise alkışlayarak şahsı kutladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

08 Kas 2023 - 22:25 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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