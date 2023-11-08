İsrail ordusu, ölen askerlerinin sayısını açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Hamas ile Gazze’de devam eden savaş hakkında konuştu.

“ATEŞKES YOK”

“Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani verilmesinin yakın” olduğu yönündeki haberleri reddeden Hagari, ateşkes olmayacağını belirtti.

“HAMAS KUZEYDE KONTROLÜ KAYBETTİ”

Hagari, Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze’nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini söyledi.

239 ESİR

Gazze’deki esirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hagari, Filistinli grupların elindeki esir sayısının 239 olduğunu kaydetti.

Hagari, 7 Ekim’den bu yana 351 İsrail askerinin de öldüğünü aktardı.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, bu askerlerin 34’ünün Gazze Şeridi’ndeki “kara faaliyetleri” sırasında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü duyurulmuştu.