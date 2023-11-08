Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler...

|53188
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN
|09.11.2023
|09:00
|17:00
|53193
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD.
|09.11.2023
|09:00
|17:00
|53215
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA, YENİ
|5107/1. SK., 5206., 5206. SK., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212., 5212. SK., 5213., 5213. SK., 5214. SK., 5215., 5215. SK., 5216. SK., 5217., 5217. SK., 5218., 5218. SK., 5219. SK., FATIH, FATİH CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD.
|09.11.2023
|08:30
|16:00
|53241
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ
|ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER
|09.11.2023
|09:00
|17:00
|53283
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE
|AHLAT, AHLAT CD., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, EFES SK., EMİRGAZİ CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜZELHİSAR CD., KARABEYLİ SK., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KUMLU, KUMLU SK., KURS SK., MAKBER SK., MERVE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK., ZÜBEYDE HANIM CD.
|09.11.2023
|09:00
|16:00
|53292
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, SUADİYE
|CEVİZLİK EVLERİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, SUBAŞILAR SK.
|09.11.2023
|09:00
|17:00
|53321
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, DİLOVASIOSB
|AKPINAR SK., ARIPINARI SK., ÇINAR. SK, DİCLE CD., KÜÇÜK SK., UZUNTARLA, VALILER
|09.11.2023
|09:00
|15:00
|53337
|KOCAELİ
|DARICA
|ISTASYON, İSTASYON
|1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409., 1409. SK., 1409/1. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1412. SK., 1461. SK., D-100 KARAYOLU CD., ISTASYON, İSTASYON CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD.
|09.11.2023
|01:00
|04:00
|53338
|KOCAELİ
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS
|ABIDE, ABİDE SK., ADALET, ADALET SK., AİLE SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., AKTAR SK., ALKAN SK., ANBER SK., AŞIK VEYSEL CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYRAK, BAYRAK SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BELEN SK., BELGİN SK., BERAT SK., BEREKETLİ SK., BEYLİK SK., BOSTAN SK., BULUT, BULUT SK., BURÇAK SK., CANSU SK., CİVAN SK., DELİL SK., DEVA SK., DİNAMİT SK., DORUKAN SK., EKEN, EKEN SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., ETKI SK., ETKİ SK., FERIDE, FERİDE SK., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., GÜNNUR SK., HACI BEKİR SK., HELVACI SK., KADER SK., KADI SK., KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., KURBAN SK., LOKMAN HEKİM CD., MALAZGİRT SK., MİRAÇ SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., NİL SK., ORHUN SK., RECEP, RECEP SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SEYREK SK., SOKULLU CD., SÜVARI, SÜVARİ SK., ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., TERTİP SK., TUFAN SK., TURNA SK., TUZLA CD., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKÜ SK., YENİDEVİR SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK.
|09.11.2023
|09:00
|17:00
|53361
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ
|ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|09.11.2023
|09:00
|17:00
08 Kas 2023 - 22:50- Gündem
Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler...
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 9 Kasım Perşembe günü birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
# yeni, cumhuriyet, Kartepe, şehit, karamürsel
08 Kas 2023 - 22:50 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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