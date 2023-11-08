Genç yaştaki doktor hayatını kaybetti!

Gebze Arapçeşme Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Fatih İğit, evinde yaşamını yitirdi. Dr. Fatih İğit’in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Fatih İğit’in yapılacak otopsi sonucu ölüm nedeni belli olacak. 2 çocuk babası Fatih İğit’in ölümü büyük üzüntü yarattı.Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Dr. Fatih İğit’in ölümüyle ilgili olarak şu paylaşımı yaptı: “Arapçeşme Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Fatih İğit’i kaybettik. Allah Rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum”