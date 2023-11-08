Gebze Arapçeşme Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Fatih İğit, evinde yaşamını yitirdi. Dr. Fatih İğit’in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Fatih İğit’in yapılacak otopsi sonucu ölüm nedeni belli olacak. 2 çocuk babası Fatih İğit’in ölümü büyük üzüntü yarattı.Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Dr. Fatih İğit’in ölümüyle ilgili olarak şu paylaşımı yaptı: “Arapçeşme Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Fatih İğit’i kaybettik. Allah Rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum”
08 Kas 2023 - 23:10- Asayiş Güncelleme: 08 Kas 2023 - 23:14
Genç yaştaki doktor hayatını kaybetti!
Gebze Arapçeşme Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Fatih İğit yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dr Osman Esen - Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.