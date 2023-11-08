08 Kas 2023 - 23:28- Gündem

İşte Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2023 Kasım itibariyle Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987" ifadelerini kullandı.
İşte Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2023 Kasım itibariyle Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987" ifadelerini kullandı.

Kaynak: sözcü

08 Kas 2023 - 23:28 - Gündem

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