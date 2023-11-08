08 Kas 2023 - 23:58- Siyaset

Özgür Özel: Bu düpedüz bir darbe girişimi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymayıp yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili “Bu bir darbe girişimidir” dedi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Özgür Özel: Bu düpedüz bir darbe girişimi mask

Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ( AYM) tarafından verilen hak ihlali kararına uymayıp, kararda imzası bulunan yüksek yargı mensupları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay ayrıca TBMM’ye Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için kararın gönderileceğini belirtti.

“Yargıda kriz” olarak değerlendirilen bu gelişmelerin ardından  CHP Genel Başkanlığı görevini bugün devralan Özgür Özel, partisini olağanüstü topladı.

Toplantının ardından partisinin TBMM’deki grup salonunda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın Meclis'e, anayasaya ve AYM'nin tüzel kişiliğine karşı bir darbe girişimi olduğunu vurguladı.

“FİLLER TEPİŞİRKEN…”

Özel, “Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bu kriz MHP- AKP krizidir. Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz” dedi.
# özgür özel, chp, yargıtay, aym, türkiye, Can Atalay, AKP

08 Kas 2023 - 23:58 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.853.536 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL