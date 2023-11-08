Özgür Özel: Bu düpedüz bir darbe girişimi

Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ( AYM) tarafından verilen hak ihlali kararına uymayıp, kararda imzası bulunan yüksek yargı mensupları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay ayrıca TBMM’ye Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için kararın gönderileceğini belirtti.

“Yargıda kriz” olarak değerlendirilen bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanlığı görevini bugün devralan Özgür Özel, partisini olağanüstü topladı.

Toplantının ardından partisinin TBMM’deki grup salonunda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın Meclis'e, anayasaya ve AYM'nin tüzel kişiliğine karşı bir darbe girişimi olduğunu vurguladı.

“FİLLER TEPİŞİRKEN…”

Özel, “Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bu kriz MHP- AKP krizidir. Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz” dedi.