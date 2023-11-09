Kocaeli'de 9 Kasım Perşembe günü yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar hafta günlerce etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Cuma günü parçalı bulutlu iken Perşembe, Cumartesi, Pazar, Pazartesi günü ise yağışlı geçecek. İşte güncel hava durumu:
09 Kas 2023 - 00:23- Gündem
Kocaeli'de yağış günlerce sürecek!
Kocaeli'de 9 Kasım Perşembe günü yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar hafta günlerce etkisini gösterecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.