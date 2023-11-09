İzmit Belediyesi, her daim emekçilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Kuruçeşme bölgesinde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilere ikramlarda bulundu. İşçilere içerisinde poğaça ve meyve suyu bulunan poşetleri dağıtan Çınar Ekibi, vatandaşlara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ilettiler. Vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.
09 Kas 2023 - 09:39- Yaşam
İzmit Belediyesi sabah işçi servislerindeki emekçilere ikramlarına devam ediyor
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis ve otobüs bekleyen emekçilere ikramlarına devam ediyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Turanoğlu - Bu hizmetmi şarlatanlıkmı anlamıyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.