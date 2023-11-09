09 Kas 2023 - 09:43- Ekonomi

Hac fiyatları belli oldu!

Hac için kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinin ardından gidiş, dönüş tarihleri ve Hac fiyatları belli oldu. 2024 yılı için Hacca gidiş tarihleri 9 Mayıs ile 12 Haziran belirlenirken dönüşler ise 22 Haziran ile 17 Temmuz tarihlerinde olacak. Hac fiyatları 2 kişilik odada 1 kişilik konaklama için 28 bin 500 SAR olarak belirlendi.
Hac fiyatları belli oldu! mask

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için kesin kayıt hakkı kazanan adayların beklediği gidiş tarihleri belirlendi. Gidiş ve dönüş tarihlerinin yanı sıra 2024 yılı hac fiyatları da açıklandı.

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?

1 Kişilik Konaklama Ücreti

Oda1 Kişilik Ücret (SAR)
4 Kişilik24.500
3 Kişilik26.500
2 Kişilik28.500

Yaş GrubuOda SayısıÜcret (SAR)
0-22-3-47.200
3-72-3-414.000
7-122-3-415.350

KONAKLAMA SÜRESİ

– Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.

– Toplam konaklama süresinin uzaması halinde yolculardan ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısalması halinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

– Medine-i Münevvere ‘de konaklama süresi 3 ile 5 gün arasında olacaktır.

UÇUŞLAR

– Uçuş programları kafile düzenine göre daha sonra belirlenecektir.

– Hac yolcularımızın tercih ettikleri havalimanından kafile oluşmaması halinde ulaşımın Başkanlığımızca sağlanması kaydıyla uçuşları kendilerine en yakın havalimanından yapılacaktır.

2024 YILI HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ

GİDİŞLER

09 Mayıs – 12 Haziran 2024

(1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445 tarihleri arası.

DÖNÜŞLER

22 Haziran – 17 Temmuz 2024

(15 Zilhicce 1445 – 1O Muharrem 1446) tarihleri arası.

Kaynak: SÖZCÜ

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09 Kas 2023 - 09:43 - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Manav K. - EMEKLİ İÇİN HAC DA HAYAL DE KALDI... BUNUDA BAŞARDILAR YANİ AKMHP

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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