09 Kas 2023 - 09:43- Ekonomi

Hac fiyatları belli oldu!

Hac için kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinin ardından gidiş, dönüş tarihleri ve Hac fiyatları belli oldu. 2024 yılı için Hacca gidiş tarihleri 9 Mayıs ile 12 Haziran belirlenirken dönüşler ise 22 Haziran ile 17 Temmuz tarihlerinde olacak. Hac fiyatları 2 kişilik odada 1 kişilik konaklama için 28 bin 500 SAR olarak belirlendi.