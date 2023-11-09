Hac fiyatları belli oldu!

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için kesin kayıt hakkı kazanan adayların beklediği gidiş tarihleri belirlendi. Gidiş ve dönüş tarihlerinin yanı sıra 2024 yılı hac fiyatları da açıklandı.
2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?
1 Kişilik Konaklama Ücreti
|Oda
|1 Kişilik Ücret (SAR)
|4 Kişilik
|24.500
|3 Kişilik
|26.500
|2 Kişilik
|28.500
|Yaş Grubu
|Oda Sayısı
|Ücret (SAR)
|0-2
|2-3-4
|7.200
|3-7
|2-3-4
|14.000
|7-12
|2-3-4
|15.350
KONAKLAMA SÜRESİ
– Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.
– Toplam konaklama süresinin uzaması halinde yolculardan ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısalması halinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
– Medine-i Münevvere ‘de konaklama süresi 3 ile 5 gün arasında olacaktır.
UÇUŞLAR
– Uçuş programları kafile düzenine göre daha sonra belirlenecektir.
– Hac yolcularımızın tercih ettikleri havalimanından kafile oluşmaması halinde ulaşımın Başkanlığımızca sağlanması kaydıyla uçuşları kendilerine en yakın havalimanından yapılacaktır.
2024 YILI HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ
GİDİŞLER
09 Mayıs – 12 Haziran 2024
(1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445 tarihleri arası.
DÖNÜŞLER
22 Haziran – 17 Temmuz 2024
(15 Zilhicce 1445 – 1O Muharrem 1446) tarihleri arası.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Manav K. - EMEKLİ İÇİN HAC DA HAYAL DE KALDI... BUNUDA BAŞARDILAR YANİ AKMHP
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.