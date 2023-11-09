09 Kas 2023 - 09:46- Dünya

İşçiyi karton kutu sanıp öldürdü

Güney Kore'deki bir fabrikada kutuları yerleştirmekle görevli robotun arızalanması korkunç bir ölüme yol açtı.
İşçiyi karton kutu sanıp öldürdü mask

Güney Kore’de bir fabrikada “katil robot” dehşeti yaşandı. Tarım ürünlerinin işlendiği fabrikada karton kutuları yerleştirmekle görevli bir robot, işçilerden birini karton kutu sanarak öldürdü.

Kutuları inceleyen işçinin kafasını ezen robotun, sensörlerindeki arıza nedeniyle insan ve kutuyu ayırt edemediği ortaya çıktı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, 40’lı yaşlardaki işçinin kaldırıldığı hastanede öldüğünü aktardı.

Güney Kore’de mart ayında da bir işçi, otomotiv üretim tesisinde robota sıkışmış ve ağır yaralanmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ
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09 Kas 2023 - 09:46 - Dünya

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