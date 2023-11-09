09 Kas 2023 - 10:04- Siyaset G: 09 Kas 2023 - 10:07

AKP'de 3 ilçe yöneticisi istifa etti!

Yerel seçimlere 5 ay kadar kısa bir süre kala siyasi partilerde hareketlilik başladı. AKP Karamürsel'de 3 ilçe yöneticisi belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusu için görevlerinden istifa etti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
AKP'de 3 ilçe yöneticisi istifa etti! mask

AKP Karamürsel İlçe Yönetim Kurulu’nda görev yapan 3 ilçe yöneticisi, Belediye Meclis Üyesi aday adaylığı başvurusu için görevinden istifa etti. AKP Karamürsel Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Çatar, Tarık Eryürek, Nail Erol Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için istifa dilekçelerini vererek görevlerinden ayrıldığı öğrenildi. AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Şaban Çatar, Tarık Eryürek, Nail Erol'a başarılar diledi.
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09 Kas 2023 - 10:04 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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Yorumlar

(1)
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Erdem - 3 yiğit çıkıtı meydane. 3 ü birbirinden merdane.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Kasım 10:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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