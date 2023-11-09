AKP Karamürsel İlçe Yönetim Kurulu’nda görev yapan 3 ilçe yöneticisi, Belediye Meclis Üyesi aday adaylığı başvurusu için görevinden istifa etti. AKP Karamürsel Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Çatar, Tarık Eryürek, Nail Erol Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için istifa dilekçelerini vererek görevlerinden ayrıldığı öğrenildi. AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Şaban Çatar, Tarık Eryürek, Nail Erol'a başarılar diledi.
09 Kas 2023 - 10:04- Siyaset Güncelleme: 09 Kas 2023 - 10:07
AKP'de 3 ilçe yöneticisi istifa etti!
Yerel seçimlere 5 ay kadar kısa bir süre kala siyasi partilerde hareketlilik başladı. AKP Karamürsel'de 3 ilçe yöneticisi belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusu için görevlerinden istifa etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erdem - 3 yiğit çıkıtı meydane. 3 ü birbirinden merdane.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.