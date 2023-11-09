09 Kas 2023 - 10:04- Siyaset

AKP'de 3 ilçe yöneticisi istifa etti!

Yerel seçimlere 5 ay kadar kısa bir süre kala siyasi partilerde hareketlilik başladı. AKP Karamürsel'de 3 ilçe yöneticisi belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusu için görevlerinden istifa etti.