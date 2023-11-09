Potanın Perileri bugün kritik maça çıkıyor! Maç Kocaeli'de!

RECEP TOPALOĞLU’NDA
Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçında Slovakya ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu kritik maçını Kocaeli’de oynayacak. Bir milli maça daha sahne olacak şehrimizde kritik karşılaşma Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Millilerimizin, Slovakya karşısında mücadele edecek olan maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da başlayacak. Basketbolseverler salonda ücretsiz olarak izleyebilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Bu maçların bilet ücreti ne kadar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.