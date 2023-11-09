09 Kas 2023 - 10:08- Spor G: 09 Kas 2023 - 11:04

Potanın Perileri bugün kritik maça çıkıyor! Maç Kocaeli'de!

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı, Slovakya Kadın Basketbol Milli Takımı ile Kocaeli’de bir araya gelecek

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Potanın Perileri bugün kritik maça çıkıyor! Maç Kocaeli'de! mask

RECEP TOPALOĞLU’NDA

Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçında Slovakya ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu kritik maçını Kocaeli’de oynayacak. Bir milli maça daha sahne olacak şehrimizde kritik karşılaşma Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Millilerimizin, Slovakya karşısında mücadele edecek olan maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da başlayacak. Basketbolseverler salonda ücretsiz olarak izleyebilecek
# Kocaeli, kocaeli haber, kocaeli gazeteleri, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli manset, kocaeli flas haber, Kocaeli haberleri, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, kocaeli son dakika, son dakika haberleri, kocaeli gazete haber, kocaeli manset-haber, Kartepe, İzmit, Darıca, Körfez, Gebze, Gölcük, Dilovası, kocaeli gündem, Başiskele, Çayırova, FIBA 2025, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı, türkiye

09 Kas 2023 - 10:08 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.805.717 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL