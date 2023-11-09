Potanın Perileri bugün kritik maça çıkıyor! Maç Kocaeli'de!

RECEP TOPALOĞLU’NDA

Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçında Slovakya ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu kritik maçını Kocaeli’de oynayacak. Bir milli maça daha sahne olacak şehrimizde kritik karşılaşma Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Millilerimizin, Slovakya karşısında mücadele edecek olan maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da başlayacak. Basketbolseverler salonda ücretsiz olarak izleyebilecek