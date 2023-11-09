09 Kas 2023 - 10:13- Spor

Kocaeli'nin çocukları gollerine devam ediyor: İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Kocaeli'de Amatör Futbol Liglerinde heyecan devam ediyor. U14 ve U16 maç sonuçları nefes kesmeye devam etti.