Kocaeli'nin çocukları gollerine devam ediyor: İŞTE TOPLU SONUÇLAR

U14
Taşköprü birlik..0
Körfez ilçesi Birlik..13
U14
Gebze Beylikbağı spor 2
Fener 41 Gücü spor 1
U-14
Yahya Kaptan-1
Çayırtepe-0
U14
Darıca Birlik 7
Çayırova Güzeltepe 0
U16
Kartepe Bld Spor 2
Kullar 1975 spor 2
U16
İzmit Yenimahallespor:1
Bağçeşmespor:2
U-16
Maşukiye spor 3
Arslanbey organize sanayi spor 0
U14L
Çayırova gümüş spor:4
Çayırova Fatih Spor:1
U14
Ars.org.san.spor 0
K.F.Sultan Mehmet 8
U14
Gebze Balçıkköyü spor 6
Gebze anibal spor 2
U14
KİRAZLİYALİSPOR/0
KORFEZOLİMPİK SPOR /6
U14
G. İdman Y 0
G. Gücu Karaddniz 13
U16
Anadolu 1071. Spor. 0
Başiskele Bld Spor. 14
U16
Derince GB. =6
Körfez Esenspor= 2
U-14
K. Öncü gençlik. 2
K. 61 futbol kulübü 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.