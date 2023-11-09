09 Kas 2023 - 10:13- Spor

Kocaeli'nin çocukları gollerine devam ediyor: İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Kocaeli'de Amatör Futbol Liglerinde heyecan devam ediyor. U14 ve U16 maç sonuçları nefes kesmeye devam etti.

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Kocaeli'nin çocukları gollerine devam ediyor: İŞTE TOPLU SONUÇLAR mask

U14
Taşköprü birlik..0
Körfez ilçesi Birlik..13

U14
Gebze Beylikbağı spor 2
Fener 41 Gücü spor 1

U-14
Yahya Kaptan-1
Çayırtepe-0

U14
Darıca Birlik 7
Çayırova Güzeltepe 0

U16
Kartepe Bld Spor 2
Kullar 1975 spor 2

U16
İzmit Yenimahallespor:1
Bağçeşmespor:2

U-16
Maşukiye spor 3
Arslanbey organize sanayi spor 0

U14L
Çayırova gümüş spor:4
Çayırova Fatih Spor:1

U14
Ars.org.san.spor 0
K.F.Sultan Mehmet 8

U14
Gebze Balçıkköyü spor 6
Gebze anibal spor 2

U14
KİRAZLİYALİSPOR/0
KORFEZOLİMPİK SPOR /6

U14
G. İdman Y 0
G. Gücu Karaddniz 13

U16
Anadolu 1071. Spor. 0
Başiskele Bld Spor. 14

U16
Derince GB. =6
Körfez Esenspor= 2

U-14
K. Öncü gençlik. 2
K. 61 futbol kulübü 2
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09 Kas 2023 - 10:13 - Spor

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