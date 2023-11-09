Çayırova Millet Bahçesi şekilleniyor

Şehir genelinde inşa ettiği millet bahçeleriyle vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapımına devam edilen Çayırova Millet Bahçesi, 70 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek.

KIRAATHANE BİNASINDA İNCE İŞÇİLİK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında millet bahçesinin içerisinde yer alan bisiklet yolunun betonu döküldü, bordürleri döşeniyor. Kıraathane binasında sıva, seramik ve asma tavan gibi ince işçilik çalışmaları yapılırken bu yapının aydınlatma işleri ve dış cephe imalatları devam ediyor. Kafeterya binasında ise cephe çelik imalatı ile kafeterya servis yolu tamamlanırken mekanik ve elektrik işleri kısa sürede bitirilecek. Ayrıca alanda sulama hattının döşeme çalışmaları yapılıyor. Bin 200 metrekarelik kaykay pistinin beton dökümü yapıldı, kısa süre içerisinde boya işleri gerçekleştirilecek.

MİLLET BAHÇESİ’NDE NELER OLACAK?

Çayırova’nın çehresini değiştirecek Millet Bahçesi projesinde

125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.