YENİ ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE 3000 TL EĞİTİM DESTEĞİ

Kentte eğitime ve gençlere büyük değer veren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla geçen yıl ilk kez verilmeye başlanan eğitim desteği bu sene de sürdü. Yoğun ders çalışma temposu sonrası 2023 YKS’de başarılı sonuçlar alıp üniversite hayatına başlayan Başiskele’nin medarıiftiharı 412 öğrencinin hesaplarına bir defaya mahsus 3000’er TL yatırıldı.

Üniversiteye hazırlık aşamasında ilçedeki öğrencilere YKS kaynak kitap desteği, YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti de sunan Başiskele Belediyesi, uzun ve zorlu bir maratonu geride bırakarak devlet, vakıf ve özel üniversitelere yerleşen Başiskeleli yeni üniversitelilere de maddi destek sağlamış oldu.